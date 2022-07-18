***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 13:25
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 2, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045743
BIST
16:432.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 61,15
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4317,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0919
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4317,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2251
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:43966,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,67
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MAKIM
|14,71
|179.229.523
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.747.016
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|TMSN
|34,44
|266.095.562
|% 9,89
|
|ASUZU
|193,50
|280.622.974
|% 9,63
|
|GESAN
|47,82
|278.891.891
|% -7,06
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.652.821
|% -6,65
|
|SILVR
|20,66
|65.869.815
|% -6,26
|
|PINSU
|5,85
|45.031.341
|% -6,25
|
|THYAO
|49,40
|3.306.843.682
|% 3,05
|
|EREGL
|27,18
|1.287.851.183
|% 4,70
|
|SISE
|20,60
|1.186.826.997
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|906.608.280
|% 6,44
|
|SASA
|40,92
|880.439.943
|% 3,18
|
|ODAS
|3,47
|906.608.280
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,96
|606.354.852
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,35
|586.576.987
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|632.294.043
|% 4,42
|
|TSKB
|2,15
|158.740.215
|% 2,87
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4810
|17,4918
|% 0,53
|
|Euro
|17,7611
|17,7765
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9275
|21,0325
|% 1,68
|
|Frank
|17,8534
|17,9609
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6490
|4,6723
|% 0,64
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,31
|
|Altın Gr.
|966
|967
|10,75
|
|Cumhuriyet
|6.509
|6.608
|3,00
|
|Tam
|6.561
|6.637
|-67,00
|
|Yarım
|3.187
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,36
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58TUPRS
Yüzde 6.37 oranında artışla 242.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199, 199 adet işlem
-
16:57TEKTU
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 263, 755 adet işlem
-
16:56GOODY
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 558 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 82 artarak (% 3.08 ) 2, 605
-
16:54XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 966.00 milyon TL de