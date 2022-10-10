***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılara sunabilmek için yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verilir. Fonun ana stratejisi düşük oynaklığa sahip mutlak getiri sağlamaktır. Fon?un uygulayacağı yatırım stratejisi belirlenirken öncelikle küresel ekonominin içinde bulunduğu durum tespit edilir ve bu tespite paralel genel bir piyasa görüşü oluşturulur. Alınacak pozisyonların yönü ve yatırım yapılacak varlıkların dağılımına karar verilirken öncelikle top-down (makro analizden mikro analize geçiş) yatırım stratejisi uygulanır. Bu analizlerde küresel ekonomik döngünün hangi evresinde olunduğu, buna bağlı ileriki dönemde hangi varlık sınıflarının, coğrafi bölgelerin ve sektörlerin nasıl etkileneceği incelenirken büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi, ticaret rakamları, sınai üretimi, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergeler de yakından takip edilecektir. Bunlardan bağımsız olarak uygulanacak olan bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) analizler sonucunda bir hisse senedinin geçmiş göstergeler veya karşılaştırmalı analizlere göre ucuz kalmış olduğu tespit edilebilir. Geçmiş göstergelere göre yapılan analizlerde firmanın hisse senedi fiyatı hisse başına kar, satış gelirleri, faaliyet karı ile kıyaslanır ve hisse senedinin ucuz ya da pahalı olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak ilgili hissede uzun ya da kısa pozisyon alınabilir. Karşılaştırmalı analizlerde ise firmanın temel finansal göstergeleri sektördeki rakip şirketler ve/veya yurtdışında kıyaslanabilir firmaların göstergeleri ile karşılaştırılarak nispi yatırım kararları alınabilir. Yukarıda özetlenen analizler ağırlıklı olarak varlık dağılımı ve seçimi amacıyla kullanılırken, özellikle alım satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069533BIST