***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2022 15:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYATAP00120
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 TEFAS 1 Dağıtıcı Kırım kararına göre belirllenir
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.ataportfoy.com.tr/notices/FundDetails?fundCode=RTG
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi küresel yapay zeka ve robotik sektörüne yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve hizmet sağlayıcılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO nett Total Return Endeksi 65 31/05/2022 tarih ve 22 sayılı karar
BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G) 35 31/05/2022 tarih ve 22 sayılı karar
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 31.05.2022 31 Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 31.05.2022 2009 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 26 Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072867
BIST