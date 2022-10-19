***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYATAP00120Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 TEFAS 1 Dağıtıcı Kırım kararına göre belirllenirFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.ataportfoy.com.tr/notices/FundDetails?fundCode=RTGFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi küresel yapay zeka ve robotik sektörüne yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve hizmet sağlayıcılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO nett Total Return Endeksi 65 31/05/2022 tarih ve 22 sayılı kararBIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G) 35 31/05/2022 tarih ve 22 sayılı kararKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 31.05.2022 31 Düzey 3, Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Gerz 31.05.2022 2009 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 26 Düzey 3, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNiyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072867BIST