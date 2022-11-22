Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.11.2022 09:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Korumalı yatırım modeli ile yatırımcısına düzenli getiri sağlamayı hedefleyen fon, hisse senedi riskini VIOP kontratları ile koruma stratejisi uygulayarak getiri dalgalanmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne getiri istikrarını sağlamaya yönelik sabit getirili ürünler de dahil edilebilir. Fonun amacı yatırımcısına sabit getiriliye alternatif istikrarlı bir getiri sağlamaktır 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081508


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.570
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.503  
Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
4.570 En Düşük
4.464
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 71,10 40.216.311 % 0,00  
ADEL 63,50 6.942.215 % 0,00  
ADESE 1,43 375.203.744 % 0,00  
AGESA 39,26 204.829.504 % 0,00  
AKSUE 45,16 41.539.012 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6051 18,6432 % 0,12  
Euro 19,0842 19,1076 % 0,17  
Sterlin 21,9907 22,1010 % 0,23  
Frank 19,3783 19,4950 % 0,21  
Riyal 4,9401 4,9649 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 2,41  
Altın Gr. 1.043 1.043 2,61  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.980 7.079 7,00  
Yarım 3.396 3.461 4,00  
Çeyrek 1.693 1.730 2,00  
Gümüş.Ons 21,05 21,09 0,21  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,13  
B. Petrol 87,66 87,66 0,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru