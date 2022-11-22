***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.11.2022 09:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Korumalı yatırım modeli ile yatırımcısına düzenli getiri sağlamayı hedefleyen fon, hisse senedi riskini VIOP kontratları ile koruma stratejisi uygulayarak getiri dalgalanmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne getiri istikrarını sağlamaya yönelik sabit getirili ürünler de dahil edilebilir. Fonun amacı yatırımcısına sabit getiriliye alternatif istikrarlı bir getiri sağlamaktır 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081508
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6485
En Düşük
18,5797
18:0519,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0332
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
18:051.042,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.042,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKSUE
|45,16
|41.539.012
|% 0,00
|
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKSUE
|45,16
|41.539.012
|% 0,00
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6432
|% 0,12
|
|Euro
|19,0842
|19,1076
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,9907
|22,1010
|% 0,23
|
|Frank
|19,3783
|19,4950
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,61
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.980
|7.079
|7,00
|
|Yarım
|3.396
|3.461
|4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,13
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de