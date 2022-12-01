***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2022 19:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 02.09.2022 22 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083758
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2028
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.078,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.078,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6262
|18,6410
|% 0,05
|
|Euro
|19,5797
|19,6003
|% 1,05
|
|Sterlin
|22,7534
|22,8675
|% 1,62
|
|Frank
|19,7960
|19,9152
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|29,81
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|18,15
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.191
|7.260
|105,00
|
|Yarım
|3.487
|3.549
|51,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,26
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
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17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem