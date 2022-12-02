***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.12.2022 08:58
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 02.09.2022 22 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083788
BIST
11:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,57
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5218,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5219,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:521.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALFAS
|201,30
|763.248.925
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.642.713
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.754.048
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,50
|29.378.715
|% -5,82
|
|SASA
|123,20
|401.323.848
|% -5,30
|
|PRZMA
|6,26
|1.509.706
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.760.846.410
|% -0,49
|
|THYAO
|125,80
|2.667.497.479
|% 1,13
|
|ASELS
|49,56
|2.348.121.142
|% 3,81
|
|EREGL
|41,90
|1.832.518.661
|% -1,37
|
|KOZAA
|50,10
|1.540.460.021
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,15
|1.364.702.013
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|327.272.555
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,25
|738.585.799
|% -0,60
|
|ISCTR
|10,62
|866.583.396
|% -2,21
|
|KRDMD
|15,26
|1.188.582.950
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6416
|% 0,05
|
|Euro
|19,6365
|19,6509
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8373
|22,9518
|% 0,41
|
|Frank
|19,8776
|19,9973
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.200
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.492
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,03
|