***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.12.2022 08:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 02.09.2022 22 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 04.01.2016 2009 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Ali Gökçen 28.11.2022 2021 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 10 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083790
BIST
10:175.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,96
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.012
10:1718,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
10:1719,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
10:171.078,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.078,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler10:15
|OZSUB
|11,23
|842.744
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|3.109.521
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|225.457.841
|% 9,98
|
|OTTO
|53,55
|1.901.507
|% 9,96
|
|BRMEN
|3,12
|452.831
|% 9,86
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|HUNER
|13,02
|2.192.749
|% -4,96
|
|BRLSM
|14,65
|26.744.185
|% -4,19
|
|KONTR
|158,20
|44.042.247
|% -4,12
|
|HKTM
|85,00
|5.222.048
|% -4,01
|
|KOZAL
|403,10
|593.600.123
|% -0,42
|
|ALFAS
|196,60
|443.802.651
|% 7,43
|
|THYAO
|124,30
|435.765.942
|% -0,08
|
|KOZAA
|52,05
|394.329.757
|% 3,69
|
|PETKM
|18,18
|349.722.129
|% 0,78
|
|EKGYO
|7,23
|292.116.381
|% 1,26
|
|SKBNK
|2,73
|60.908.087
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,42
|167.410.244
|% 1,45
|
|PETKM
|18,18
|349.722.129
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,41
|291.408.717
|% 0,46
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6388
|% 0,03
|
|Euro
|19,6216
|19,6310
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7514
|22,8655
|% 0,03
|
|Frank
|19,8283
|19,9477
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% 0,02
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.190
|7.259
|-15,00
|
|Yarım
|3.487
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,69
|0,03
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,03
|