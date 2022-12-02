Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.12.2022 09:00
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 28.07.2021 2009 - ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Suna Tanrıverdi Fidan 02.09.2022 2013- ......... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083793


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:525.015
Değişim :  -0,63% |  -31,57
Açılış :  5.054  
Önceki Kapanış :  5.046  
En Yüksek
5.054 En Düşük
4.992
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 201,30 763.248.925 % 10,00  
YBTAS 73.338,20 806.720 % 10,00  
OZSUB 11,23 1.642.713 % 9,99  
UZERB 134,30 1.814.662 % 9,99  
VBTYZ 72,20 36.754.048 % 9,98  
daha fazla
11:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6381 18,6416 % 0,05  
Euro 19,6365 19,6509 % 0,18  
Sterlin 22,8345 22,9490 % 0,39  
Frank 19,8727 19,9924 % 0,34  
Riyal 4,9424 4,9672 % 0,03  
daha fazla
11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -1,19  
Altın Gr. 1.080 1.080 -0,85  
Cumhuriyet 7.137 7.245 132,00  
Tam 7.197 7.262 -12,00  
Yarım 3.491 3.550 -6,00  
Çeyrek 1.751 1.775 -3,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 -0,04  
Gümüş Gr. 13,61 13,63 -0,03  
B. Petrol 86,70 86,70 -0,18  
Seans Raporu 11:52
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru