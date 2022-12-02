***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.12.2022 09:00
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 28.07.2021 2009 - ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Suna Tanrıverdi Fidan 02.09.2022 2013- ......... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083793
BIST
11:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,57
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5218,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5219,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:521.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALFAS
|201,30
|763.248.925
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.642.713
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.754.048
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,50
|29.378.715
|% -5,82
|
|SASA
|123,20
|401.323.848
|% -5,30
|
|PRZMA
|6,26
|1.509.706
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.760.846.410
|% -0,49
|
|THYAO
|125,80
|2.667.497.479
|% 1,13
|
|ASELS
|49,56
|2.348.121.142
|% 3,81
|
|EREGL
|41,90
|1.832.518.661
|% -1,37
|
|KOZAA
|50,10
|1.540.460.021
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,15
|1.364.702.013
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|327.272.555
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,25
|738.585.799
|% -0,60
|
|ISCTR
|10,62
|866.583.396
|% -2,21
|
|KRDMD
|15,26
|1.188.582.950
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6416
|% 0,05
|
|Euro
|19,6365
|19,6509
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8345
|22,9490
|% 0,39
|
|Frank
|19,8727
|19,9924
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|