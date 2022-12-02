***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.12.2022 09:01
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 TEFAS 1 Dağıtıcı Kurum kararına göre belirllenir
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 31.05.2022 22 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 31.05.2022 2009 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 25-yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Ali Gökçen 28.11.2022 2021 - .......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 10 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083796
BIST
11:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,57
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5218,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5219,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:521.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALFAS
|201,30
|763.248.925
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.642.713
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.754.048
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,50
|29.378.715
|% -5,82
|
|SASA
|123,20
|401.323.848
|% -5,30
|
|PRZMA
|6,26
|1.509.706
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.760.846.410
|% -0,49
|
|THYAO
|125,80
|2.667.497.479
|% 1,13
|
|ASELS
|49,56
|2.348.121.142
|% 3,81
|
|EREGL
|41,90
|1.832.518.661
|% -1,37
|
|KOZAA
|50,10
|1.540.460.021
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,15
|1.364.702.013
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|327.272.555
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,25
|738.585.799
|% -0,60
|
|ISCTR
|10,62
|866.583.396
|% -2,21
|
|KRDMD
|15,26
|1.188.582.950
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6416
|% 0,05
|
|Euro
|19,6365
|19,6509
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8345
|22,9490
|% 0,39
|
|Frank
|19,8727
|19,9924
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|