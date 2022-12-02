***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 TEFAS 1 Dağıtıcı Kurum kararına göre belirllenirFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 31.05.2022 22 yıl Düzey 3, Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Gerz 31.05.2022 2009 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 25-yıl Düzey 3, Türev Araçlar LisansıAli Gökçen 28.11.2022 2021 - .......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 10 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083796BIST