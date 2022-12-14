***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2022 21:03
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi küresel yapay zeka ve robotik sektörüne yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve hizmet sağlayıcılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087012
BIST
12:035.261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,70
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:0318,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:0319,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0446
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
12:031.084,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.084,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BTCIM
|40,70
|819.418.282
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.547.515
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|31.627.249
|% 9,98
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|23.366.001
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|KONTR
|172,20
|199.664.221
|% -5,64
|
|YEOTK
|80,55
|46.746.388
|% -5,62
|
|KRDMD
|18,52
|4.473.987.090
|% -1,59
|
|THYAO
|144,10
|3.545.200.535
|% 0,07
|
|ASELS
|59,95
|2.844.278.773
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,24
|2.594.134.037
|% 4,17
|
|AKBNK
|18,14
|2.474.944.853
|% 3,89
|
|EKGYO
|8,24
|2.594.134.037
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,85
|778.576.942
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,52
|4.473.987.090
|% -1,59
|
|VAKBN
|11,25
|2.327.222.090
|% 6,64
|
|YKBNK
|11,91
|2.324.753.371
|% 3,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6495
|% 0,04
|
|Euro
|19,8558
|19,8600
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,0002
|23,1156
|% 0,11
|
|Frank
|20,0177
|20,1383
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9453
|4,9701
|% 0,03
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.527
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,01
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,07
|
Seans Raporu
12:03
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12:18
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12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 9 artarak (% 0.02 ) 4, 598
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12:18
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12:18
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