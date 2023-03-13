***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2023 11:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon?dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası?nda, Takasbank Para Piyasası?nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123333
BIST
15:495.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -78,76
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:4918,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:4920,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1088
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:491.159,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.159,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.159,68
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9553
|18,9927
|% 0,13
|
|Euro
|20,2964
|20,3018
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8574
|22,9720
|% 0,51
|
|Frank
|20,7479
|20,8729
|% 1,19
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,54
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-3,53
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02TSKB
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 282, 698 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de
-
16:01SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 878, 817 adet işlem
-
15:59PSDTC
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 134 adet işlem