***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.04.2023 14:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 02.09.2022 31 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 04.01.2016 2009 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 28 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Suna Tanrıverdi Fidan 02.04.2019 2013 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133515
BIST
16:164.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,13
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1619,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1621,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0334
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:161.243,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.242,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.045
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.125.461
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.125.753
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,56
|106.622.097
|% -7,04
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|ARASE
|138,00
|15.819.950
|% -3,83
|
|THYAO
|127,50
|2.122.812.021
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|ASTOR
|58,00
|1.822.730.907
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.495.813.424
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,59
|1.214.755.417
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,16
|1.351.658.165
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,02
|232.131.761
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.120.314
|% -0,40
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2465
|19,2552
|% 0,02
|
|Euro
|20,9446
|21,0671
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,8111
|23,9305
|% -0,23
|
|Frank
|21,1472
|21,2746
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1171
|5,1427
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|