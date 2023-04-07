***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.04.2023 14:25
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 02.09.2022 31 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Suna Tanrıverdi Fidan 28.11.2022 2013 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Gerz 04.01.2016 2009- ......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 28 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133522
BIST
16:174.938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 25,28
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1719,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1720,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0374
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:171.243,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.243,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MRSHL
|529,10
|14.810.978
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.773.943.139
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.407.895
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|104.870.224
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.249.306
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|136.952.815
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,96
|104.967.507
|% -8,70
|
|POLTK
|2.077,90
|24.303.705
|% -5,74
|
|DITAS
|27,66
|15.310.315
|% -4,62
|
|ARASE
|138,20
|15.536.988
|% -3,69
|
|THYAO
|127,60
|2.103.327.639
|% 0,31
|
|KOZAL
|21,72
|1.893.367.357
|% 1,50
|
|ASTOR
|58,10
|1.814.722.944
|% -1,11
|
|GESAN
|74,35
|1.773.943.139
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.476.479.879
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.208.981.441
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,18
|1.343.829.909
|% 1,20
|
|KOZAL
|21,72
|1.893.367.357
|% 1,50
|
|YYAPI
|3,01
|231.330.465
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,51
|191.023.440
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2445
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9627
|21,0241
|% -0,05
|
|Sterlin
|23,8342
|23,9538
|% -0,13
|
|Frank
|21,1529
|21,2803
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1173
|5,1430
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29AKSEN
Yüzde 4.85 oranında artışla 31.58 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 709, 892 adet işlem
-
16:28KRGYO
Yüzde 8.22 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 263 adet işlem
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.39 ) 4, 434
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ELITE, EDIP, DYOBY, VANGD, GESAN, BURCE, GRNYO
-
16:27
MEGAP, ULUSE, VANGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında