***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.05.2023 10:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00479 1,75 0,00411 1,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144100
BIST
10:164.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,27
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1619,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1621,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:161.241,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.241,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:16
|GRTRK
|25,74
|2.506.973
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.355.762
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|14.623.340
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|495.382.039
|% 9,96
|
|GOODY
|15,21
|62.404.423
|% 8,80
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|KRTEK
|16,87
|5.414.503
|% -9,11
|
|EGSER
|25,58
|26.457.639
|% -8,90
|
|COSMO
|67,90
|210.264
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|495.382.039
|% 9,96
|
|THYAO
|127,60
|469.788.062
|% -0,16
|
|EREGL
|32,84
|312.849.136
|% -0,91
|
|KOZAL
|18,69
|207.716.528
|% -1,01
|
|SISE
|37,12
|192.817.755
|% 0,71
|
|EKGYO
|5,95
|122.617.366
|% -1,00
|
|KOZAL
|18,69
|207.716.528
|% -1,01
|
|YKBNK
|9,38
|99.110.688
|% -0,95
|
|EREGL
|32,84
|312.849.136
|% -0,91
|
|GSRAY
|8,42
|78.909.720
|% -6,44
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4619
|19,4774
|% 0,20
|
|Euro
|21,4207
|21,4555
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,2714
|24,3931
|% 0,16
|
|Frank
|21,6378
|21,7681
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,98
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.139
|9.331
|-22,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,28
|