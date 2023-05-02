***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.05.2023 10:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır, bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. 5
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002055 0,75 0,00411 1,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144101
BIST
10:164.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,27
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1619,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1621,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:161.241,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.241,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:16
|GRTRK
|25,74
|2.506.973
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.355.762
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|14.623.340
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|495.382.039
|% 9,96
|
|GOODY
|15,21
|62.404.423
|% 8,80
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|KRTEK
|16,87
|5.414.503
|% -9,11
|
|EGSER
|25,58
|26.457.639
|% -8,90
|
|COSMO
|67,90
|210.264
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|495.382.039
|% 9,96
|
|THYAO
|127,60
|469.788.062
|% -0,16
|
|EREGL
|32,84
|312.849.136
|% -0,91
|
|KOZAL
|18,69
|207.716.528
|% -1,01
|
|SISE
|37,12
|192.817.755
|% 0,71
|
|EKGYO
|5,95
|122.617.366
|% -1,00
|
|KOZAL
|18,69
|207.716.528
|% -1,01
|
|YKBNK
|9,38
|99.110.688
|% -0,95
|
|EREGL
|32,84
|312.849.136
|% -0,91
|
|GSRAY
|8,42
|78.909.720
|% -6,44
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4619
|19,4774
|% 0,20
|
|Euro
|21,4207
|21,4555
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,2714
|24,3931
|% 0,16
|
|Frank
|21,6378
|21,7681
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,98
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.139
|9.331
|-22,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,28
|