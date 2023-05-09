***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır, bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148416BIST