***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.05.2023 07:38
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır, bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148416
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5189
En Düşük
19,4689
17:5921,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,4771
En Düşük
21,2827
17:591.271,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.271,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.271,77
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5044
|19,5082
|% 0,03
|
|Euro
|21,4412
|21,4476
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,5220
|24,6450
|% -0,05
|
|Frank
|21,8375
|21,9690
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.028
|6,31
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|3,06
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.540
|4.625
|9,00
|
|Çeyrek
|2.249
|2.298
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,05
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,35
|