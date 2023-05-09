***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.05.2023 08:57
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00479 1,75 0,00479 1,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148428
BIST
11:154.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -14,76
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1519,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1521,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0376
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:151.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.269,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:13
|EGPRO
|53,50
|16.010.560
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|57.117.440
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.069.596
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.040.625
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.299.210
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.265.387
|% -8,39
|
|GENIL
|39,94
|21.556.143
|% -7,80
|
|GRTRK
|23,40
|550.416.073
|% -7,22
|
|CWENE
|122,60
|1.362.158.585
|% -6,63
|
|ISCTR
|12,09
|1.359.138.714
|% 3,25
|
|THYAO
|131,30
|1.002.656.686
|% -1,13
|
|KOZAL
|16,97
|794.782.607
|% 2,29
|
|KCHOL
|82,15
|785.446.475
|% 1,92
|
|ISCTR
|12,09
|1.359.138.714
|% 3,25
|
|YKBNK
|10,03
|552.116.530
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,97
|794.782.607
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,24
|80.949.118
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,50
|197.238.599
|% -0,90
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5088
|19,5136
|% 0,06
|
|Euro
|21,4092
|21,4208
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5278
|24,6508
|% -0,03
|
|Frank
|21,7821
|21,9134
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% 0,03
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,57
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-1,03
|