***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2023 15:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 10.09.2022 31 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180753
BIST
'
15:037.329
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 106,99
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0326,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0416
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0329,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:031.675,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.675,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:01
|BIENY
|68,75
|1.328.541.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.151.098
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|704.609.390
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.963.712
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.656.505
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|41.363.409
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|ASTOR
|113,30
|4.655.691.145
|% 0,09
|
|THYAO
|238,50
|4.569.157.904
|% 1,49
|
|EREGL
|40,80
|3.604.021.115
|% 0,99
|
|KONTR
|246,70
|3.162.228.832
|% -1,99
|
|EKGYO
|8,92
|2.889.912.207
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,92
|2.889.912.207
|% 0,68
|
|YKBNK
|14,38
|2.286.082.576
|% 2,28
|
|CEMAS
|3,26
|461.803.135
|% 4,49
|
|ISCTR
|15,91
|2.071.499.244
|% 3,58
|
|GSDHO
|4,76
|577.961.967
|% 0,63
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9836
|26,9892
|% 0,16
|
|Euro
|29,5511
|29,5633
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,1627
|34,3341
|% 0,03
|
|Frank
|30,6338
|30,8184
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1745
|7,2105
|% 0,15
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|0,49
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.941
|11.024
|-80,00
|
|Yarım
|5.475
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:15CELHA
Yüzde 5.87 oranında artışla 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 572 adet işlem
-
15:13ICUGS
Yüzde 5.79 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 23 artarak (% 1.22 ) 6, 510
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, LUKSK, GLBMD, ISYAT, CMENT, BRKVY, KLSER, ASGYO, QNBFL, MIPAZ