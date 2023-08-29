***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Mutlak getiriyi hedefleyen bu fon minimum risk - maksimum getiri anlayışıyla yönetilmektedir. Fon?un amacı piyasadaki hareketlerden faydalanarak, yüksek alım satım aralığı olan, iskontolu veya kuponlu özel sektör, banka tahvil ve bonolarıyla yüksek getiriyi sağlayabilmek ve ayrıca temel teknik analizlerle performansına güvenilen pay senetlerine yatırım yaparak getiriyi arttırmaktır. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılara sunabilmek için yabancı ülke borsalarında işlem görmekte olan yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fon, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı ileri valörlü işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir. Fon, Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) ve varantlara da yatırım yapabilecektir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190170BIST