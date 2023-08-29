***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2023 11:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Mutlak getiriyi hedefleyen bu fon minimum risk - maksimum getiri anlayışıyla yönetilmektedir. Fon?un amacı piyasadaki hareketlerden faydalanarak, yüksek alım satım aralığı olan, iskontolu veya kuponlu özel sektör, banka tahvil ve bonolarıyla yüksek getiriyi sağlayabilmek ve ayrıca temel teknik analizlerle performansına güvenilen pay senetlerine yatırım yaparak getiriyi arttırmaktır. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılara sunabilmek için yabancı ülke borsalarında işlem görmekte olan yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fon, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı ileri valörlü işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir. Fon, Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) ve varantlara da yatırım yapabilecektir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190170
BIST
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14:137.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,77
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1326,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1328,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:131.641,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:09
|ADEL
|604,10
|727.198.813
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|26.067.989
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.432.436
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,90
|96.627.566
|% -6,38
|
|ISCTR
|22,20
|9.179.448.973
|% 8,72
|
|TUPRS
|142,40
|5.044.997.085
|% -3,00
|
|ASTOR
|136,90
|4.355.504.459
|% 1,03
|
|SISE
|53,75
|3.837.631.938
|% 0,75
|
|KCHOL
|146,50
|3.807.824.521
|% 3,90
|
|ISCTR
|22,20
|9.179.448.973
|% 8,72
|
|SKBNK
|4,34
|895.921.242
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,64
|1.543.050.594
|% 1,17
|
|YKBNK
|16,94
|2.602.093.184
|% 1,62
|
|ZOREN
|4,74
|686.214.233
|% -2,27
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5912
|26,6173
|% 0,60
|
|Euro
|28,7448
|28,7589
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,3832
|33,5506
|% 0,38
|
|Frank
|29,9247
|30,1049
|% 0,32
|
|Riyal
|7,0680
|7,1035
|% 0,47
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|7,88
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.961
|11.033
|-53,00
|
|Yarım
|5.493
|5.538
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,74
|0,10
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|0,59
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.14 ) 8, 549
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, SKBNK, EKGYO
-
14:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ADEL, ULAS
-
14:24XU100
Endeks 7, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 85, 609.00 milyon TL de
-
14:24ISFIN
Yüzde 8.78 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 868, 355 adet işlem