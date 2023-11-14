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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.11.2023 10:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye Fon

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 10

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Portföy sınırlamaları itibarı ile Tebliğ'in 6. maddesi çerçevesinde "Değişken Fon" niteliğindedir. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat + %3 04/01/2016 tarih ve 3 sayılı karar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217720


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 22,22 132.571.370 % 10,00  
MIATK 815,00 2.695.222.917 % 9,99  
MARKA 41,82 1.969.011 % 9,99  
MARBL 17,63 25.072.963 % 9,98  
SNPAM 178,70 27.669.908 % 9,97  
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12:08 Alış Satış %  
Dolar 28,6238 28,6303 % 0,14  
Euro 30,6891 30,7035 % 0,27  
Sterlin 35,0622 35,2380 % 0,17  
Frank 31,6189 31,8093 % 0,11  
Riyal 7,6104 7,6486 % 0,13  
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12:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,43 22,45 % 0,66  
Platin 873,18 874,50 % 0,66  
Paladyum 984,91 989,03 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 1.947,61 1.947,98 % 0,66  
Seans Raporu 12:08
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