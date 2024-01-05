***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Yöneticinin ağırlıklı olarak portföye dahil edeceği ürünler yurtiçi ortaklık payları , yabancı menkul kıymetler (hisse veya sabit getirili ürünler), kamu ve özel sektör borçlanma araçları, diğer yatırım fonları ve mevduat olacaktır. VİOP?ta (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) işlem gören vadeli kontratlar ve opsiyonlar da fon portföyüne dahil edilebilir. BIST-100 ve S&P 500 Endekslerine dahil hisse senetleri ve bu endeksler üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri ile döviz, kıymetli madenler, emtialar, faiz, finansal göstergeler, ekonomik göstergeler ve sermaye araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı piyasa işlemleri portföy yöneticisinin risk/getiri tercihine bağlı olarak portföye dahil edilebilir. Fon, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı forward işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir. Fon, Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) ve varantlara da yatırım yapabilir. Fon, yabancı borsalarda işlem gören, yabancı şirketlerin hisseleri ve tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara da yatırım yapabilir. Tüm bu varlıklar için herhangi bir vade veya tutar sınırı bulunmamaktadır, ancak Brüt Pozisyon oranı kısıtı geçerlidir. Yönetici portföy çeşitlemesine önem verecek ve portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verecektir. Alım - satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilecektir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233206BIST