***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Portföy sınırlamaları itibarı ile Tebliğ?in 6. maddesi çerçevesinde ?Değişken Fon? niteliğindedir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233208BIST