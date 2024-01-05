***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2024 17:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Portföy sınırlamaları itibarı ile Tebliğ?in 6. maddesi çerçevesinde ?Değişken Fon? niteliğindedir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233208
BIST
'
18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0858
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.971,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,79
|Açılış
|: 1.971,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8352
|29,8405
|% 0,29
|
|Euro
|32,7825
|32,7922
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,9364
|38,1267
|% 0,84
|
|Frank
|35,0763
|35,2876
|% 0,63
|
|Riyal
|7,9323
|7,9721
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|963,17
|965,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,61
|1.043,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,70
|78,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,23
|2.053,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem