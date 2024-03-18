***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2024 09:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,5 0,00685 2,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259459
BIST
'
12:598.820
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,38
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
12:5932,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1782
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
12:5935,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1248
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
12:592.238,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,92
|Açılış
|: 2.237,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler12:59
|AKENR
|6,60
|19.514.807
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.201.286
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|74.881.421
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.047.182
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|CMENT
|576,50
|10.358.992
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|DOAS
|322,75
|3.090.080.743
|% 7,76
|
|TUPRS
|167,30
|2.804.982.697
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.351.111.626
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,50
|1.914.222.959
|% -2,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ZOREN
|5,34
|954.233.063
|% 4,09
|
|ISCTR
|10,42
|1.038.412.532
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,69
|744.485.351
|% -0,83
|
|YKBNK
|22,30
|1.270.791.211
|% 1,18
|
|TSPOR
|1,56
|71.437.051
|% -3,11
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2980
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2327
|35,2428
|% 0,36
|
|Sterlin
|41,9221
|42,1322
|% 0,81
|
|Frank
|37,2349
|37,4215
|% 0,75
|
|Riyal
|8,7820
|8,8260
|% 0,81
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|920,29
|922,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,21
|1.072,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,03
|86,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,17
|2.154,50
|% 0,66
|