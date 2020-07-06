***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 12:57
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7956
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7956
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
213251,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,2462
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,51
- Kurucu (%)
% 55,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,49
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,03
d) Diğer Giderler (%)
% 4,96
Açıklamalar
Fon Toplam Gider oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854910
BIST
14:37117.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.895,20
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:376,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:377,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0521
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7800
En Düşük
7,7068
14:37392,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 392,20
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.069.546
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.444
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|30.027.102
|% 9,99
|
|TSPOR
|7,41
|432.846.325
|% 9,94
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|721.406.948
|% 2,22
|
|ODAS
|2,79
|699.031.501
|% 6,49
|
|TKFEN
|17,50
|676.514.683
|% 4,04
|
|SISE
|5,99
|650.023.895
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|559.978.295
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|559.978.295
|% 8,93
|
|ODAS
|2,79
|699.031.501
|% 6,49
|
|KRDMD
|3,23
|721.406.948
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|327.126.030
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,06
|383.054.210
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5575
|8,6004
|% 0,23
|
|Frank
|7,2677
|7,3114
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,93
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|7,10
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,40
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:51RYGYO
Yüzde 6.74 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 866, 644 adet işlem
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1816, 09 artarak (% 1.38 ) 133, 862
-
14:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, ODAS, TKFEN
-
14:50XU100
Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 12, 491.00 milyon TL de
-
14:50OYLUM
Yüzde 4.68 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 931, 869 adet işlem