***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 12:57
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5723
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5723
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
61598,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,7476
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 47,74
- Kurucu (%)
% 47,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 45,31
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,54
d) Diğer Giderler (%)
% 2,41
Açıklamalar
Fon Toplam Gider oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854911
BIST
14:12117.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 2.100,20
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:126,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:127,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7754
En Düşük
7,7068
14:12392,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.714.903
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|NATEN
|24,36
|103.364.995
|% 9,93
|
|KENT
|688,60
|29.585.235
|% 9,91
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,25
|674.169.415
|% 2,85
|
|ODAS
|2,80
|654.929.406
|% 6,87
|
|SISE
|6,02
|631.049.411
|% 4,88
|
|IHLGM
|1,83
|555.420.082
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,36
|536.227.790
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,83
|555.420.082
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|654.929.406
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|674.169.415
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,71
|315.738.885
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,07
|361.715.467
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5551
|8,5980
|% 0,20
|
|Frank
|7,2604
|7,3041
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,27
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|6,30
|
|Tam
|2.616
|2.627
|6,50
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:21TSPOR
Yüzde 9.50 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 493, 229 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2149, 1 artarak (% 1.63 ) 134, 195
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, ODAS, KRDMD
-
14:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BMELK, SNKRN
-
14:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, ODAS, SISE