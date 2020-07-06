***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 12:57
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8416
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8416
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
20834,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,8876
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,12
- Kurucu (%)
% 53,82
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 46,18
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,3
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,85
d) Diğer Giderler (%)
% 17,73
Açıklamalar
Fon Toplam Gider oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854912
BIST
14:11117.852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 2.103,76
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:116,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:117,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7754
En Düşük
7,7068
14:11392,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.712.444
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|NATEN
|24,36
|103.253.475
|% 9,93
|
|AYEN
|6,89
|34.599.717
|% 9,89
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,25
|671.545.372
|% 2,85
|
|ODAS
|2,80
|653.696.923
|% 6,87
|
|SISE
|6,01
|628.923.336
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,83
|553.721.492
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,35
|534.911.955
|% 3,15
|
|IHLGM
|1,83
|553.721.492
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|653.696.923
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|671.545.372
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,71
|314.938.512
|% 6,87
|
|ALBRK
|1,90
|314.815.036
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,17
|
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.616
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
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