***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 12:57
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2696
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2696
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
680314,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,2579
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,3
- Kurucu (%)
% 57,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,93
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,62
d) Diğer Giderler (%)
% 5,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854913
BIST
14:10117.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 2.117,28
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:106,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:107,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7754
En Düşük
7,7068
14:10392,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 392,06
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.714.903
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,70
|29.563.888
|% 9,93
|
|NATEN
|24,36
|103.267.530
|% 9,93
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,24
|671.939.774
|% 2,53
|
|ODAS
|2,80
|654.761.466
|% 6,87
|
|SISE
|6,01
|628.973.002
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,82
|554.117.852
|% 8,33
|
|TKFEN
|17,36
|535.535.072
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,82
|554.117.852
|% 8,33
|
|ODAS
|2,80
|654.761.466
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,24
|671.939.774
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,71
|315.348.898
|% 6,87
|
|IHLAS
|0,93
|152.613.018
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5529
|8,5958
|% 0,18
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,91
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,40
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,60
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,50
|