***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 15:38
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7682
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7682
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
37334,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,2902
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,73
- Kurucu (%)
% 64,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,47
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,31
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,52
d) Diğer Giderler (%)
% 20,44
Açıklamalar
2020 Yılı 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898324
BIST
17:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:007,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:009,0043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0183
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:00446,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,46
|Açılış
|: 446,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INVEO
|58,30
|83.817.851
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.674.047
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.652.279.580
|% -1,54
|
|KOZAL
|116,70
|2.247.371.460
|% 7,56
|
|GARAN
|10,79
|2.054.317.657
|% 2,57
|
|THYAO
|12,85
|1.335.645.385
|% 1,34
|
|SISE
|7,45
|1.193.828.883
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,56
|2.652.279.580
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,62
|958.787.243
|% 4,52
|
|GARAN
|10,79
|2.054.317.657
|% 2,57
|
|PETKM
|5,24
|894.686.930
|% -0,19
|
|YGYO
|1,89
|309.166.476
|% 3,85
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3348
|7,3380
|% -0,14
|
|Euro
|8,9989
|9,0068
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9660
|10,0160
|% 0,31
|
|Frank
|8,2802
|8,3300
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|