***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 14:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,27
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0767
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0767
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6973,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,612
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,74
- Kurucu (%)
% 66,29
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 33,71
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,01
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,75
d) Diğer Giderler (%)
% 36,5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947625
BIST
14:201.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:208,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:2010,2594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0151
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:20504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,49
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:18
|TUREX
|10,52
|19.338.685
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,90
|22.396.237
|% 8,57
|
|AGYO
|2,24
|26.179.489
|% 7,18
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|731.352.164
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.065.187
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|384.901.932
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,26
|383.325.089
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,03
|351.542.230
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,26
|383.325.089
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|161.537.523
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|731.352.164
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.065.187
|% 0,37
|
|GWIND
|3,79
|219.353.297
|% 1,34
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6744
|8,6780
|% -0,09
|
|Euro
|10,2568
|10,2679
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9718
|12,0318
|% 0,18
|
|Frank
|9,3663
|9,4227
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,03
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,26
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-2,35
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,13
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:32LOGO
Yüzde 6.32 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 169, 315 adet işlem
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 36 artarak (% 0.43 ) 1, 495
-
14:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle VAKFN, ECBYO, TKURU
-
14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:30TUREX
Yüzde 9.93 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 989 adet işlem