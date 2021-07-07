***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 14:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0883
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0883
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
417831,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,533
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,29
- Kurucu (%)
% 78,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,93
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,22
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,87
d) Diğer Giderler (%)
% 2,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947627
BIST
15:161.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:168,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:1610,2684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:16504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 503,93
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:14
|TUREX
|10,52
|19.605.808
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.097.663
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.993.855
|% 8,13
|
|SELVA
|6,98
|47.597.236
|% 7,55
|
|LOGO
|37,26
|87.886.577
|% 7,07
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|872.992.748
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,07
|437.093.676
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,26
|436.801.517
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|425.813.192
|% 0,19
|
|THYAO
|13,89
|409.922.750
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,26
|436.801.517
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.868.515
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|872.992.748
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|425.813.192
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,07
|437.093.676
|% 2,17
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6724
|8,6757
|% -0,12
|
|Euro
|10,2617
|10,2696
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9614
|12,0214
|% 0,09
|
|Frank
|9,3578
|9,4142
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -0,19
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,72
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.406
|-2,55
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-1,23
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|1,13
|