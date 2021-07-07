***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 14:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5654
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5654
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
127810,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,441
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,23
- Kurucu (%)
% 93,18
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 6,82
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,76
d) Diğer Giderler (%)
% 7,95
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947629
BIST
13:551.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:558,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:5510,2659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0086
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:55504,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,07
|Açılış
|: 504,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TUREX
|10,52
|19.192.278
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,88
|21.366.351
|% 7,43
|
|AGYO
|2,24
|25.631.383
|% 7,18
|
|LOGO
|37,10
|77.287.753
|% 6,61
|
|PSDTC
|26,60
|24.204.608
|% 6,06
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,65
|37.478.369
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,26
|157.415.514
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,75
|707.942.493
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|381.996.422
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|374.198.893
|% 1,80
|
|THYAO
|13,87
|366.841.200
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,02
|333.796.820
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|374.198.893
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|157.415.514
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|707.942.493
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|381.996.422
|% 0,37
|
|GWIND
|3,81
|215.520.983
|% 1,87
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6768
|8,6798
|% -0,07
|
|Euro
|10,2620
|10,2691
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0113
|% 0,01
|
|Frank
|9,3503
|9,4066
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3055
|2,3170
|% -0,16
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,16
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,37
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,66
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,07
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|1,17
|