***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,208
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,208
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
922465,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,4402
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,53
- Kurucu (%)
% 82,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 17,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,47
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,52
d) Diğer Giderler (%)
% 3,48
Açıklamalar
2021 Yılı 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991921
BIST
17:172.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,39
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1713,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0662
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1715,6723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0530
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:17798,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,14
|Açılış
|: 798,45
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:17
|YAPRK
|33,00
|18.172.817
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.714.706
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.999.718
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|59.108.432
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|63.996.539
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|252.892.315
|% -9,02
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|10,00
|4.387.541
|% -4,76
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|3.521.015.307
|% 7,30
|
|GARAN
|11,83
|2.337.598.851
|% 0,68
|
|EREGL
|30,98
|1.778.622.469
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.769.167.538
|% 1,90
|
|SISE
|15,15
|1.725.779.962
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,74
|1.221.857.176
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,42
|685.698.239
|% 3,42
|
|GARAN
|11,83
|2.337.598.851
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.769.167.538
|% 1,90
|
|THYAO
|26,76
|3.521.015.307
|% 7,30
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8420
|13,8726
|% 0,48
|
|Euro
|15,6462
|15,6723
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7181
|18,8120
|% 0,02
|
|Frank
|14,9087
|14,9985
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6825
|3,7010
|% 0,43
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|