***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1097
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1097
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
934379,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,689
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,71
- Kurucu (%)
% 82,87
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 17,13
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,61
d) Diğer Giderler (%)
% 3,39
Açıklamalar
2021 Yılı 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991924
BIST
16:482.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 36,06
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:4813,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0578
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:4815,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0475
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:48800,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,78
|Açılış
|: 800,09
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:48
|CLEBI
|217,80
|128.796.243
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.090.473
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.217.264
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|246.601.593
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,37
|58.038.289
|% -8,19
|
|SANEL
|6,45
|7.320.908
|% -5,15
|
|RALYH
|11,61
|27.716.909
|% -4,37
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|EREGL
|31,04
|1.723.110.835
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|SISE
|15,24
|1.628.975.779
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,76
|1.184.859.667
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|665.671.612
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8538
|13,8642
|% 0,42
|
|Euro
|15,6538
|15,6778
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7513
|18,8453
|% 0,20
|
|Frank
|14,9430
|15,0330
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6845
|3,7030
|% 0,48
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,11
|
|Altın Gr.
|805
|805
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.314
|5.448
|15,82
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|7,65
|
|Çeyrek
|1.288
|1.318
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,11
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,32
|
Seans Raporu
16:48
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 1.75 ) 1, 860
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17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, CLEBI, DOBUR, INTEM, BRKSN, DYOBY, UZERB, GEDZA, ERBOS
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17:03
BURVA, PAMEL, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:03
OSMEN, SUMAS, TETMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Amerikan Dolar serbest piyasada 13.87 liradan (ALIŞ) işlem