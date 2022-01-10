***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3681
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3681
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13182,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,3877
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 52,64
- Kurucu (%)
% 65,33
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,67
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,66
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,69
d) Diğer Giderler (%)
% 42,02
Açıklamalar
2021 Yılı 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991925
BIST
16:022.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:0213,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0913
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8993
En Düşük
13,6904
16:0215,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:02799,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,27
|Açılış
|: 799,58
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GEDZA
|20,04
|29.043.058
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.372.221
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.078.501
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,08
|238.741.473
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,37
|56.566.901
|% -8,19
|
|SANEL
|6,46
|6.799.661
|% -5,00
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.723.996
|% -4,08
|
|THYAO
|26,82
|3.208.521.656
|% 7,54
|
|GARAN
|11,85
|2.053.261.637
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.612.296.156
|% 1,72
|
|EREGL
|31,02
|1.522.583.037
|% 1,31
|
|SISE
|15,14
|1.416.079.991
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,77
|1.151.109.509
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|648.492.630
|% 2,99
|
|GARAN
|11,85
|2.053.261.637
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.612.296.156
|% 1,72
|
|THYAO
|26,82
|3.208.521.656
|% 7,54
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8799
|13,8977
|% 0,66
|
|Euro
|15,7102
|15,7416
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8525
|% 0,24
|
|Frank
|14,9603
|15,0505
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6834
|3,7019
|% 0,45
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,71
|
|Altın Gr.
|800
|800
|3,17
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.289
|5.423
|-9,79
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,74
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-0,49
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15BRKSN
Yüzde 7.65 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 388 adet işlem
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16:14KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 099 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 03 artarak (% 1.95 ) 2, 301
-
16:13
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRSTL, ARTI
-
16:13XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 24, 761.00 milyon TL de