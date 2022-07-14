***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
14.07.2022 18:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1683
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1683
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1852863,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 69,2208
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82
- Kurucu (%)
% 84,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 15,59
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,94
d) Diğer Giderler (%)
% 1,54
Açıklamalar
Haziran 2022 Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045534
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0569
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0487
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,20
|Açılış
|: 958,98
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.848.101
|% 9,99
|
|DOBUR
|46,60
|11.929.453
|% 9,96
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.059
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.438
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.145.124
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.397.971
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|360.253.759
|% -9,02
|
|SNKRN
|17,75
|1.349.649
|% -6,53
|
|IZFAS
|2,35
|5.302.435
|% -6,37
|
|ENKAI
|18,32
|121.284.664
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.011.613.757
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.279.616.002
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.020.163.871
|% 6,89
|
|EREGL
|25,94
|989.859.220
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,95
|818.545.105
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.020.163.871
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|818.545.105
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|554.202.192
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.010.953
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.011.613.757
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4790
|17,4951
|% 0,41
|
|Euro
|17,5011
|17,5160
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,5797
|20,6829
|% -0,25
|
|Frank
|17,7002
|17,8069
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6425
|4,6658
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-27,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.554
|6.689
|-44,00
|
|Yarım
|3.194
|3.258
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.628
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,46
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-3,28
|
Seans Raporu
18:05
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