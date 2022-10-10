***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 09:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6598
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6598
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
862763,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,0839
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,85
- Kurucu (%)
% 74,93
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,07
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,86
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069534
BIST
16:023.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,29
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0218,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0320
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0218,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:021.002,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,00
|Açılış
|: 1.002,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:01
|CRFSA
|44,32
|85.746.153
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|147.097.473
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.243.739
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.855.401
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.706.619
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.822.533
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,38
|86.037.307
|% -5,40
|
|THYAO
|86,05
|4.646.094.110
|% 2,20
|
|ASELS
|32,56
|2.380.307.828
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.708.488
|% 0,93
|
|SASA
|85,60
|1.933.966.506
|% -1,67
|
|SISE
|30,26
|1.871.502.421
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.708.488
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|268.153.058
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|995.336.225
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|622.781.804
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.520.126
|% 6,30
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5812
|% -0,19
|
|Euro
|18,0455
|18,0634
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4973
|20,6001
|% -0,40
|
|Frank
|18,5356
|18,6473
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,26
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-17,61
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,32
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.730
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|
Seans Raporu
16:01
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16:15TGSAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 094 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 83 artarak (% 0.56 ) 3, 189
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, CRFSA, BMSCH, HUNER, TRCAS, MEGAP, RTALB, COSMO, MEGAP, YAPRK
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16:14
CRFSA, RYGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:14
MARTI, ISBTR, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında