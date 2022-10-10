***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









RİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 81,92- Kurucu (%)% 74,32- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 25,68- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 7,44c) Saklama Ücreti (%)% 6,44d) Diğer Giderler (%)% 4,21AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069535BIST