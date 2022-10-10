***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 09:55
RİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,92
- Kurucu (%)
% 74,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,68
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,44
d) Diğer Giderler (%)
% 4,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069535
BIST
11:343.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 28,51
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
11:3418,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:3418,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0698
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:341.003,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.003,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler11:32
|CRFSA
|44,32
|80.547.195
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|201.704.736
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.407.280
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|138.907.216
|% 9,85
|
|TRCAS
|18,95
|89.710.550
|% 9,03
|
|MARTI
|4,50
|78.430.485
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|301.658
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.415.254
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,35
|2.446.517.919
|% 1,37
|
|SASA
|86,30
|1.187.638.234
|% -0,86
|
|ASELS
|32,12
|911.510.056
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,35
|907.000.592
|% 1,16
|
|SISE
|29,98
|864.283.784
|% 0,74
|
|EKGYO
|4,35
|907.000.592
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,75
|103.268.781
|% -1,13
|
|YKBNK
|8,18
|443.358.967
|% 0,49
|
|PETKM
|14,63
|739.732.396
|% 0,62
|
|AKFGY
|3,74
|184.927.672
|% 7,16
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5727
|18,5945
|% -0,12
|
|Euro
|18,0170
|18,0262
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,4523
|20,5549
|% -0,61
|
|Frank
|18,5408
|18,6525
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,20
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,34
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.764
|6.818
|-113,00
|
|Yarım
|3.296
|3.333
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:46PSGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 480, 336 adet işlem
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11:45SEKFK
Yüzde 5.49 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 740 adet işlem
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 49 artarak (% 0.77 ) 3, 196
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, CRFSA, JANTS, HUNER
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, INFO, KIMMR