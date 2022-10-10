***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 09:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7423
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7423
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
20152,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,5983
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,32
- Kurucu (%)
% 61,85
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,15
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,61
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,09
d) Diğer Giderler (%)
% 39,98
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069539
BIST
16:023.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 22,44
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0218,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0218,0634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0383
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:021.002,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.002,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:58
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.854.513
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.239.568
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|147.035.863
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.706.353
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.721.479
|% -6,40
|
|PRDGS
|4,38
|85.944.058
|% -5,40
|
|THYAO
|86,10
|4.634.318.579
|% 2,26
|
|ASELS
|32,66
|2.335.565.090
|% 3,75
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.401.993
|% 0,93
|
|SASA
|85,65
|1.930.633.251
|% -1,61
|
|SISE
|30,30
|1.855.617.673
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.401.993
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|267.677.730
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|987.272.086
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,33
|620.259.940
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.224.379
|% 6,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5660
|18,5926
|% -0,13
|
|Euro
|18,0461
|18,0664
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4959
|20,5987
|% -0,40
|
|Frank
|18,5342
|18,6458
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,21
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,33
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,19
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13KONYA
Yüzde 6.88 oranında artışla 1, 593.00 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 398 adet işlem
-
16:12BMSCH
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 376 adet işlem
-
16:11FLAP
Yüzde 4.69 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 383, 651 adet işlem
-
16:10ORCAY
Yüzde 4.34 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 555 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.60 ) 3, 939