***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 09:55
Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8297
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8297
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
790031,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,5357
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,91
- Kurucu (%)
% 60,63
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,37
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 17,77
d) Diğer Giderler (%)
% 15,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069542
BIST
11:313.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 33,18
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
11:3118,5850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:3118,0192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0825
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:311.004,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.004,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,77
BIST En Aktif Hisseler11:29
|CRFSA
|44,32
|80.496.094
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|200.893.656
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.371.814
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|135.992.007
|% 9,85
|
|KONTR
|81,90
|448.446.148
|% 9,20
|
|MARTI
|4,50
|78.071.111
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|301.658
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.383.151
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISFIN
|7,45
|17.559.577
|% -5,22
|
|THYAO
|85,35
|2.432.734.841
|% 1,37
|
|SASA
|86,25
|1.179.521.315
|% -0,92
|
|ASELS
|32,10
|908.951.127
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,34
|905.827.999
|% 0,93
|
|SISE
|30,00
|854.726.826
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,34
|905.827.999
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|99.694.694
|% -1,69
|
|YKBNK
|8,17
|443.196.991
|% 0,37
|
|PETKM
|14,64
|737.609.745
|% 0,69
|
|AKFGY
|3,75
|183.842.416
|% 7,45
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5799
|18,5870
|% -0,16
|
|Euro
|17,9997
|18,0104
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,4523
|20,5549
|% -0,61
|
|Frank
|18,5408
|18,6525
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,20
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,97
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.762
|6.817
|-114,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,43
|97,43
|-0,49
|
Seans Raporu
11:29
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11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 49 artarak (% 0.77 ) 3, 196
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11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, CRFSA, JANTS, HUNER
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11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, INFO, KIMMR
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11:44
LUKSK, CRFSA, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:44
GRNYO, ZOREN, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında