***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 09:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,0105
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,0105
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
404658,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,0174
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,1
- Kurucu (%)
% 63,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,96
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,96
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,79
d) Diğer Giderler (%)
% 5,16
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069541
BIST
16:023.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 22,44
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0218,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0218,0634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0383
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:021.002,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.002,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOKTA
|36,82
|37.131.155
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.773.321
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.960.924
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.936.196
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.484
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.929.700
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,10
|4.665.478.611
|% 2,26
|
|ASELS
|32,62
|2.431.116.983
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.194.537
|% 1,16
|
|SASA
|85,60
|1.950.388.621
|% -1,67
|
|SISE
|30,28
|1.873.819.877
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.194.537
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|268.356.664
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.008.792.395
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|624.094.906
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.675.419
|% 6,30
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5812
|% -0,19
|
|Euro
|18,0455
|18,0634
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5231
|20,6260
|% -0,27
|
|Frank
|18,5485
|18,6603
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% -0,22
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-19,61
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.283
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,79
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
16:02
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16:15TGSAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 094 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 83 artarak (% 0.56 ) 3, 189
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, CRFSA, BMSCH, HUNER, TRCAS, MEGAP, RTALB, COSMO, MEGAP, YAPRK
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16:14
CRFSA, RYGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:14
MARTI, ISBTR, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında