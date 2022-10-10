***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 09:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3065
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3065
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
459620,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,4371
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,64
- Kurucu (%)
% 60,77
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,23
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,13
d) Diğer Giderler (%)
% 3,22
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069536
BIST
14:243.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,30
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2418,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0592
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:2418,0300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1100
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0500
En Düşük
18,0100
14:241.003,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.003,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:22
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.808.015
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|383.569.196
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.292.208
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|MARTI
|4,71
|129.341.881
|% -5,80
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|THYAO
|85,70
|3.761.503.227
|% 1,78
|
|EKGYO
|4,34
|1.776.009.763
|% 0,93
|
|SASA
|85,90
|1.742.692.070
|% -1,32
|
|SISE
|30,12
|1.501.465.165
|% 1,21
|
|ASELS
|31,98
|1.435.486.944
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,34
|1.776.009.763
|% 0,93
|
|DOHOL
|5,33
|565.195.011
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|182.455.367
|% -2,26
|
|YKBNK
|8,13
|755.273.493
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,30
|723.582.975
|% -0,60
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0287
|18,0458
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4830
|20,5857
|% -0,46
|
|Frank
|18,5211
|18,6326
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-75,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
14:22
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14:37DERIM
Yüzde 7.50 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 144, 227 adet işlem
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14:36TUCLK
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14:35KTSKR
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14:34XU100
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14:34KRTEK
Yüzde 4.12 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 735 adet işlem