***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 11:49
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2177
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2177
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2828663,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,4047
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,5
- Kurucu (%)
% 87,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 12,38
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,32
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,76
d) Diğer Giderler (%)
% 4,43
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094963
BIST
11:405.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 75,56
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:4018,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:4019,7658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:401.109,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.109,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:37
|HKTM
|61,65
|56.291.245
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,50
|69.808.544
|% 6,93
|
|KMPUR
|101,60
|54.635.215
|% 6,61
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|DYOBY
|29,38
|86.247.712
|% -7,61
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|BRKVY
|24,46
|21.759.942
|% -6,64
|
|THYAO
|136,10
|4.133.781.197
|% 0,67
|
|EREGL
|39,88
|3.194.996.523
|% -0,50
|
|ASELS
|59,55
|2.582.297.480
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,85
|1.969.196.976
|% 4,36
|
|KRDMD
|18,01
|1.750.123.516
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,85
|1.969.196.976
|% 4,36
|
|YKBNK
|10,45
|1.123.722.593
|% -0,29
|
|KRDMD
|18,01
|1.750.123.516
|% 0,06
|
|EREGL
|39,88
|3.194.996.523
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,76
|213.102.682
|% 1,10
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7573
|18,7866
|% 0,12
|
|Euro
|19,7504
|19,7643
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,2400
|22,3515
|% -0,22
|
|Frank
|19,9184
|20,0383
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9813
|5,0063
|% 0,08
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.600
|12,00
|
|Yarım
|3.651
|3.715
|6,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|0,11
|
|B. Petrol
|78,62
|78,62
|-0,07
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:53SASA
Yüzde 5.15 oranında artışla 96.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 117 adet işlem
-
11:52ALBRK
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 390, 232 adet işlem
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TKFEN, KOZAL
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EKGYO, HEKTS
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 62 artarak (% 0.85 ) 4, 578