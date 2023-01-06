***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 11:49
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3742
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3742
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4702906,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 66,7602
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,69
- Kurucu (%)
% 81,72
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,28
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,8
d) Diğer Giderler (%)
% 1,94
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094967
BIST
13:055.262
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 145,65
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.270
En Düşük
4.961
13:0518,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:0519,7472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
13:051.107,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.107,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:05
|HKTM
|61,65
|59.223.627
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|EGGUB
|104,10
|84.613.797
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|13.955.252
|% 9,93
|
|VERUS
|120,40
|36.533.132
|% 9,45
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,62
|144.813.016
|% -6,86
|
|THYAO
|140,30
|6.296.900.096
|% 3,77
|
|EREGL
|40,28
|4.809.239.897
|% 0,50
|
|ASELS
|61,55
|4.720.983.716
|% 4,50
|
|EKGYO
|9,11
|3.105.535.344
|% 7,43
|
|KRDMD
|18,40
|2.540.047.157
|% 2,22
|
|EKGYO
|9,11
|3.105.535.344
|% 7,43
|
|YKBNK
|10,84
|1.710.120.077
|% 3,44
|
|KRDMD
|18,40
|2.540.047.157
|% 2,22
|
|SKBNK
|2,84
|347.828.391
|% 4,03
|
|EREGL
|40,28
|4.809.239.897
|% 0,50
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7625
|18,7717
|% 0,04
|
|Euro
|19,7340
|19,7472
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1918
|22,3031
|% -0,43
|
|Frank
|19,8939
|20,0137
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9787
|5,0037
|% 0,03
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.518
|7.579
|-9,00
|
|Yarım
|3.641
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,09
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|0,54
|