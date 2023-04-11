***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.04.2023 14:50
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,56
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,56
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
821154,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,19
- Kurucu (%)
% 97,5
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 2,5
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,32
d) Diğer Giderler (%)
% 3,44
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136249
BIST
16:015.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,23
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0119,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0121,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1345
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:011.239,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.239,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:01
|BRSAN
|105,60
|120.844.778
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,08
|115.140.402
|% -9,53
|
|VANGD
|6,94
|10.467.190
|% -7,34
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.514.436
|% -7,08
|
|LIDER
|125,90
|109.723.162
|% -6,74
|
|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|ASTOR
|55,40
|1.942.265.561
|% -2,38
|
|SMRTG
|81,30
|988.475.608
|% -2,17
|
|AKFYE
|13,97
|941.366.907
|% -5,03
|
|AKFYE
|13,97
|941.366.907
|% -5,03
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
|
|ASTOR
|55,40
|1.942.265.561
|% -2,38
|
|IHLGM
|1,01
|34.933.999
|% 1,00
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2897
|% 0,11
|
|Euro
|21,0520
|21,0647
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9017
|24,0216
|% 0,45
|
|Frank
|21,2236
|21,3515
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1258
|5,1515
|% 0,09
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.477
|8.605
|27,00
|
|Tam
|8.527
|8.581
|2,00
|
|Yarım
|4.164
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|0,05
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|