***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.04.2023 14:50
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
541830,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,03
- Kurucu (%)
% 86,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 13,47
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,2
d) Diğer Giderler (%)
% 15,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136255
BIST
16:025.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0219,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0221,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1379
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:021.239,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.239,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BRSAN
|105,60
|120.844.778
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,08
|115.140.402
|% -9,53
|
|VANGD
|6,94
|10.467.190
|% -7,34
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.514.436
|% -7,08
|
|CRDFA
|4,46
|69.344.530
|% -7,08
|
|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
|
|THYAO
|133,00
|3.387.580.474
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|EREGL
|36,06
|2.506.580.708
|% 0,50
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,27
|1.750.880.011
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,10
|1.237.061.420
|% 1,30
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,17
|507.268.216
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,10
|1.152.462.668
|% 0,33
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2835
|19,2877
|% 0,10
|
|Euro
|21,0493
|21,0624
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,9051
|24,0250
|% 0,46
|
|Frank
|21,2220
|21,3498
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1259
|5,1516
|% 0,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|