***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanAta Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanAta Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/04/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18208 sayılı yazısı ile "Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanıAta Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019093BIST