***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
11.04.2022 13:04
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/04/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18208 sayılı yazısı ile "Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı
"
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019093
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0569
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0515,9886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0573
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
18:05921,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,51
|Açılış
|: 921,93
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|MOBTL
|1,76
|72.550.729
|% 0,57
|
|HUNER
|2,70
|74.098.316
|% 2,66
|
|TURSG
|5,55
|146.599.873
|% 1,83
|
|OYAKC
|10,99
|223.839.385
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6843
|14,6872
|% -0,38
|
|Euro
|15,9712
|15,9872
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0889
|19,1846
|% -0,37
|
|Frank
|15,7183
|15,8129
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|2,47
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|98,81
|98,81
|-3,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem