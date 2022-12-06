***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.12.2022 11:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hise Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hise Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/11/2022
Açıklamalar
Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüşüm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084708
BIST
11:244.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -15,20
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:2418,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:2419,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:241.061,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.061,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BARMA
|122,10
|25.692.282
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.836.208
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.782.038
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.607.102
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.538.707
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|384.727.518
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|352.106.576
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|164.827.104
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|100.513.970
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,28
|4.538.918.211
|% 6,47
|
|THYAO
|137,30
|3.148.929.238
|% -0,94
|
|EREGL
|42,72
|2.983.487.645
|% 0,66
|
|ENKAI
|27,32
|1.812.350.530
|% 2,48
|
|ASELS
|49,68
|1.774.039.383
|% -0,20
|
|KRDMD
|17,28
|4.538.918.211
|% 6,47
|
|ADESE
|1,84
|232.401.504
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,24
|740.655.047
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,69
|261.620.871
|% 0,75
|
|TSKB
|4,07
|381.313.496
|% 1,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6398
|% 0,01
|
|Euro
|19,5484
|19,5565
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6841
|22,7979
|% 0,26
|
|Frank
|19,6806
|19,7991
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% -0,02
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,13
|83,13
|0,45
|