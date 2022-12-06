***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.12.2022 11:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/11/2022
Açıklamalar
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüşüm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084709
BIST
11:534.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 16,24
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.974
En Düşük
4.910
11:5318,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:5319,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:531.062,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.062,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BARMA
|122,10
|27.775.796
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.349.489
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.403.595
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.118.602
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.284.480
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|421.245.364
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|362.752.784
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|47.749.865
|% -9,97
|
|PRDGS
|11,47
|26.218.166
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,24
|5.074.119.869
|% 6,22
|
|THYAO
|138,70
|3.865.716.913
|% 0,07
|
|EREGL
|42,72
|3.372.021.612
|% 0,66
|
|ASELS
|49,44
|2.162.819.223
|% -0,68
|
|ENKAI
|27,38
|1.997.847.220
|% 2,70
|
|KRDMD
|17,24
|5.074.119.869
|% 6,22
|
|ADESE
|1,85
|265.251.065
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|898.801.394
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,68
|286.002.600
|% 0,37
|
|TSKB
|4,06
|428.329.969
|% 1,25
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6386
|% 0,00
|
|Euro
|19,5600
|19,5668
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6459
|22,7594
|% 0,09
|
|Frank
|19,6868
|19,8054
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9426
|4,9673
|% -0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,68
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,35
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07RYSAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 580 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 52 artarak (% 0.12 ) 5, 325
-
12:06XU100
Endeks 4, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 43, 705.00 milyon TL de
-
12:05ATATP
Yüzde 4.08 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 850 adet işlem
-
12:04RHEAG
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395, 379 adet işlem