Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

01.11.2023 08:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ATA PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (TL) FON
Yeni Unvan
ATA PORTFÖY GULF SİGORTA SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
13/10/2023
Açıklamalar

ATA PORETFÖY YEDİNCİ SERBEST (TL) FON - ATA PORTFÖY GULF SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON değişiklği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212730


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:107.514
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  7.514  
En Düşük
0 En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 22,00 4.075.353 % 0,00  
VANGD 28,90 43.796.227 % 0,00  
YONGA 63,40 3.389.382 % 0,00  
YBTAS 110.702,90 3.292.231 % 0,00  
KUVVA 64,90 1.433.166 % 0,00  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Dolar 28,2851 28,3472 % 0,16  
Euro 29,9453 29,9707 % 0,05  
Sterlin 34,2800 34,4519 % 0,04  
Frank 31,0120 31,1988 % 0,17  
Riyal 7,5257 7,5634 % 0,08  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.980 1.981 -3,36  
Altın Gr. 1.803 1.804 -1,51  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.891 12.021 24,00  
Yarım 5.964 6.036 13,00  
Çeyrek 2.973 3.018 6,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,68 -0,19  
Gümüş Gr. 20,63 20,65 -0,16  
B. Petrol 85,26 85,26 0,24  
Seans Raporu 18:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru