***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23/12/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14865 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 300.000 TL, artırılarak, 5.701.830 TL den 6.001.830 TL 'na yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISIESKİYENİPay Tutarı (TL)Pay oranıPay Tutarı (TL)Pay oranıATA HOLDİNG A.Ş.4,398,086.66077.13465%4,629,490.61277.13465%ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.1,296,484.19022.73804%1,364,698.30022.73804%DURAN UĞUR3,629.5750.06366%3,820.5440.06366%ÖMER FARUK IŞIK3,629.5750.06366%3,820.5440.06366%TOPLAM5,701,830.000100%6,001,830.00100%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986391BIST