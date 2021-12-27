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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.12.2021 16:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/12/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14865 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 300.000 TL, artırılarak, 5.701.830 TL den 6.001.830 TL 'na  yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır. 
    ATA PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

     
    ESKİ
    YENİ

    Pay Tutarı (TL)
    Pay oranı
     Pay Tutarı (TL)
    Pay oranı

    ATA  HOLDİNG A.Ş.
       4,398,086.660
    77.13465%
       4,629,490.612
    77.13465%

    ATA  YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
       1,296,484.190
    22.73804%
       1,364,698.300
    22.73804%

    DURAN  UĞUR
               3,629.575
    0.06366%
               3,820.544
    0.06366%

    ÖMER  FARUK IŞIK
               3,629.575
    0.06366%
               3,820.544
    0.06366%

    TOPLAM
      5,701,830.000
    100%
        6,001,830.00
    100%





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986391


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ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
PRKAB 44,48 18.483.210 % 9,99  
MIATK 34,64 172.706.054 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,4707 11,4896 % 4,53  
Euro 12,9833 13,0181 % 4,65  
Sterlin 15,3356 15,4125 % 4,34  
Frank 12,4436 12,5185 % 4,48  
Riyal 3,0428 3,0581 % 4,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 5,94  
Altın Gr. 665 665 27,06  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 0,07  
Gümüş Gr. 8,44 8,45 0,32  
B. Petrol 76,59 76,59 0,80  
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