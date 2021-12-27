***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 16:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/12/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14865 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 300.000 TL, artırılarak, 5.701.830 TL den 6.001.830 TL 'na yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
ESKİ
YENİ
Pay Tutarı (TL)
Pay oranı
Pay Tutarı (TL)
Pay oranı
ATA HOLDİNG A.Ş.
4,398,086.660
77.13465%
4,629,490.612
77.13465%
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
1,296,484.190
22.73804%
1,364,698.300
22.73804%
DURAN UĞUR
3,629.575
0.06366%
3,820.544
0.06366%
ÖMER FARUK IŞIK
3,629.575
0.06366%
3,820.544
0.06366%
TOPLAM
5,701,830.000
100%
6,001,830.00
100%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986391
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 0,4982
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0181
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 0,5786
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05667,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 29,47
|Açılış
|: 667,80
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
674,43
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|18.483.210
|% 9,99
|
|MIATK
|34,64
|172.706.054
|% 9,97
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|OYLUM
|5,72
|7.458.063
|% -5,61
|
|KOZAL
|117,90
|718.726.295
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|TRILC
|13,42
|358.650.444
|% 1,21
|
|BASGZ
|12,27
|208.676.416
|% 3,02
|
|PGSUS
|87,90
|208.026.077
|% -2,22
|
|ODAS
|1,36
|172.412.985
|% -0,73
|
|TRILC
|13,42
|358.650.444
|% 1,21
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|MOBTL
|1,72
|31.903.526
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,27
|208.676.416
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4707
|11,4896
|% 4,53
|
|Euro
|12,9833
|13,0181
|% 4,65
|
|Sterlin
|15,3356
|15,4125
|% 4,34
|
|Frank
|12,4436
|12,5185
|% 4,48
|
|Riyal
|3,0428
|3,0581
|% 4,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|5,94
|
|Altın Gr.
|665
|665
|27,06
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,32
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,80
|